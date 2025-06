»Kosovelizirajmo svet«

Z odločnim, a lahkotnim korakom in bistrim pogledom, v katerem se zrcali duša mladega pesnika in upornika, stopa Srečko Kosovel po sežanskem Trgu osvoboditve. Kip priznane slovenske kiparke Alenke Vidrgar sta danes odkrila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in sežanski župan Andrej Sila. Na trgu so med prijetno kulturno prireditvijo odmevali verzi in pesmi leta 1904 v Sežani rojenega pesnika.

»Še vedno verjamem, da večina ljudi na tem planetu, ne samo v Sloveniji, verjame v dobro, da se zavedajo, kaj je človekoljubje, kaj je dostojanstvo za vsakega človeka. Srečko Kosovel nam je skozi svoja razmišljanja, svojo poezijo to povedal na nek svoj način, ampak tak način, da se lahko nad vsako njegovo besedo samo zamisliš. Prav je, da imamo danes njegov kip tu v Sežani, in prav je, da bo prihodnje leto leto Srečka Kosovela,« je ob robu prireditve dejala predsednica Pirc Musar.

Župan Sila pa upa, da bo leto 2026, ki ga je slovenska vlada na pobudo Sežančanov razglasila za Kosovelovo leto, priložnost, da »kosoveliziramo svet« z njegovimi brezčasnimi vrednotami.