Kot razposajena vožnja s kabrioletom

Angleški bend The Charlatans je aktiven že več kot petintrideset let. Skupina ima za sabo štirinajst studijskih plošč, zadnja We Are Love pa je izšla prejšnji teden pri nemški velikanki BMG Rights Management.

The Charlatans je proti koncu osemdesetih ustanovil basist Martin Blunt. K projektu so se kmalu pridružili še pianist Rob Collins, kitarist John Baker, bobnar Jon Brookes in pevec Baz Ketley, katerega je kmalu zamenjal Tim Burgess. Leta 1990 je bend izdal svoj prvi single Indian Rope, tipičen indie rok komad, ki je publiko in glasbene kritike prijetno presenetil. S Collinsom in ostalimi je tako prišla v stik glasbena založba Situation Two in skupini ponudila pogodbo. Istega leta je prišel na dan prvenec Some Friendly in skupina se je odpravila na krajšo glasbeno turnejo v Združene države Amerike. Pred odhodom pa je bend moral spremeniti svoje ime v The Charlatans UK zaradi že obstoječe zasedbe iz šestdesetih z imenom The Charlatans.

Leto kasneje je kitarist Baker zapustil skupino, njegovo mesto pa je zasedel Mark Collins. Z novim kitaristom je bend posnel album Between 10th and 11th, ki pa ni doživel zaželenega uspeha, ravno tako pa tudi naslednji Up To Our Hips. The Charlatans je bilo ime četrti plošči, ki je leta 1995 ponovno postavila bend v ospredje na angleški glasbeni sceni. Kariera fantov iz West Midlandsa je doživela preobrat proti koncu devetdesetih, ko je bend podpisal pogodbo s prestižno založbo Universal Records. V naslednjih letih so izdali nekaj uspešnih ploščkov in se nato spet vrnili pod okrilje manjših glasbenih založb. Njihov sound je že od nekdaj dobra mešanica brit popa, indie roka, a tudi country in elektronske glasbe.

Po dolgih osmih letih od zadnjega albuma Different Days imamo danes pred sabo nov izdelek We Are Love. Istoimenski single je sicer zagledal luč že letos poleti. Pevec in lider benda Tim Burgess je v nekem intervjuju obrazložil občutke, ki jih ima kadar prisluhne komadu: »Spominja me na razposajeno vožnjo s kabrioletom ob obali, medtem ko se vrti odjavna špica mojega najljubšega filma.«

In res, prispodoba je posrečena. Poslušalec se zlahka znajde v svetlikajočem se kabrioletu, ki v sončnem popoldnevu vozi v smeri zatona. Pesem je poskočna, tipična Charlatans indie pop skladba. Podobna je tudi naslednja Many A Day A Heartache, pa čeprav malo bolj melanholična. Večkrat imamo v ospredju klaviature, kot na primer v komadu Deeper and Deeper. Po krajšem akustičnem intermezzu Salt Water je na vrsti še umirjena Out On Our Own, ritem nato pospeši v komadu Glad You Grabbed Me pred zaključno, skoraj sedemminutno Now Everything.

We Are Love

The Charlatans

Brit pop, indie pop

BMG Rights Management, 2025