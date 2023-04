Kresnik: v deseterici nominiranih sedem avtoric

Žirija Delove nagrade kresnik za najboljši roman leta je objavila seznam desetih nominiranih avtoric oziroma avtorjev ter njihovih del. Finalni seznam petih nominirancev bo znan konec maja. 33. kresnika bodo tradicionalno podelili na ljubljanskem Rožniku na kresni večer 23. junija, je danes objavilo Delo.

Na seznamu desetih nominiranih del za kresnika so Gabriela Babnik: Tišina, polna vetra (Beletrina), Katja Gorečan: Materinska knjižica (LUD Literatura), Lado Kralj: Ne bom se več drsal na bajerju (Beletrina), Primož Mlačnik: Otok psov (LUD Literatura), v preteklosti s kresnikom že nagrajena Katarina Marinčič: Ženska s srebrnim očesom (Beletrina), Dijana Matković: Zakaj ne pišem (CZ), Anja Radaljac: Punčica (Litera), Andraž Rožman: Titov sin (Goga), Ana Schnabl: Plima (Beletrina) in Tina Vrščaj: Na Klancu (CZ).

Na seznam desetih nominirancev za kresnika se je tako uvrstilo sedem avtoric in trije avtorji. Med deli sta tudi dva romaneskna prvenca, to sta Materinska knjižica in Otok psov.