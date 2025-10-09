Krhka ravnovesja v dekliškem zboru

Lucija je občutljiva šestnajstletnica, ki se pridruži že uspešnemu dekliškemu zboru in s sopevkami odpotuje v Čedad na tridnevne intenzivne vaje. Dolgolaso sramežljivo dekle v pevskem sestavu spozna nove prijateljice. Med njimi je tudi že navihana Ana Marija, ki se kmalu naveže na Lucijo in se tako sooči z njej povsem neznanimi tabuji.

Med pevskimi vajami v čedajskem samostanu se prijateljstvo med Lucijo in skupinico pevk poglobi, istočasno pa do tedaj zelo strogo vzgojeno dekle odkrije tudi zanimanje za moški del sveta in temnolasega restavratorja, ki je prav v tistih dneh na delu v Čedadu.

Lucijo oddaljenost od doma, novo okolje in cela vrsta odkritij zelo begajo, sploh pa stopnjevanje močnih čustev in dogodkov postavi na preizkušnjo prijateljstvo z Ana Marijo, a tudi ravnovesja v dekliškem zboru, kar seveda zmoti ambicioznega dirigenta.

Kaj ti je deklica, celovečerni prvenec devetintridesetletne ljubljanske režiserke Urške Djukić bo nocoj premierno prikazan v Gorici, Vidmu in Pordenonu. V Trstu bo na sporedu ob 18.30 v kinodvorani Ariston.

Delo, ki je februarja zmagalo nagrado filmskih kritikov Fipresci v Berlinu in kot slovenski film kandidira za tujejezičnega oskarja, je dobro odigran celovečerec, v katerem se mlada protagonistka Jara Sofija Ostan še kako izkaže. Sploh so liki mladih najstnic izredno izpiljeni in tudi Čedad v ozadju ponuja poseben scenografski čar.

Režiserkina ideja, da si za okvir filma izbere dekliški sestav, je po eni strani zelo originalna, ker opazuje posamične življenjske dinamike v okviru velike in istočasno omejene skupine, po drugi plati pa je to izbira, ki odraža tudi del tradicije slovenskega naroda in regije, ki se od nekdaj posveča zborovskemu petju.

Ob res izredni Jari Sofiji Ostan, ki ji igralski poklic najbrž teče po žilah, saj je njen oče priznani član ansambla ljubljanskega gledališča MGL, Boris Ostan, gre med imenitnimi interpreti omeniti tudi Sašo Tabakovića. S filmom Urške Djukić pa se pred gledalce vrača tudi ena zanimivejših slovenskih igralk, Nataša Burger, ki je dve desetletji živela in delala v Pragi.

Kaj ti je deklica (La ragazza del coro)

Države: Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, 2025

Režija: Urška Djukić

Igrajo: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger in Saša Pavček