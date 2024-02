Kula Shaker: Natural Magick

Angleški bend Kula Shaker je po samih dveh letih spet med nami. Potem ko je leta 2022 izdal dvojni album 1st Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs, je danes na vrsti nov plošček s krajšim naslovom Natural Magick.

Skupino Kula Shaker so leta 1993 ustanovili pevec in kitarist Crispian Mills, basist Alonza Bevan, pianist Jay Darlington in bobnar Paul Winterhart. Fantje so se takoj odločili za psihedelični rok iz sedemdesetih s posebnim poudarkom na indijska glasbila. Leta 1996 je bend podpisal pogodbo z glasbeno založbo Columbia Records in izdal svoj prvenec K, v kratkem pa prodal več kot dva milijona izvodov. Kula Shaker so takrat takoj zasloveli na svetovni ravni in začeli z dolgo serijo glasbenih turnej. Po prvencu K, ki je prejel kar nekaj mednarodnih glasbenih nagrad, je prišla na vrsto nova plošča Peasants, Pigs & Astronauts, ki pa si ni zaslužila tako pozitivnih glasbenih kritik kot prva. V bendu je namreč zaškripalo, med člani je prišlo do glasbenega nesoglasja, kar je privedlo tudi do trenj z glasbeno založbo. Na novem albumu se je seveda vse to poznalo. Razočarani fantje so leta 1999 skupino razpustili, in raje začeli samostojne glasbene kariere. Nekaj let kasneje se je bend bolj za šalo kot zares spet spravil v glasbeni in studio in izdal novo ploščo Strangefolk, Kula Shaker so tako ponolno zaživeli, zamenjali so le pianista Jaya Darlingtona. Ta je kariero nadaljeval najprej v slavnem brit pop bendu Oasis, nato pa še v projektu Liama Gallagherja Beady Eye. Kula Shaker so si nato po ploščku Pilgrims Progress iz leta 2010 spet vzeli daljšo pavzo in se leta 2016 vrnili z dobrim ploščkom K 2.0.

Z novim albumom Natural Magick pa se angleški bend vrača k soundu prvenca K, ki je izšel pred skoraj tridesetimi leti, to je prijeten pop rok z dodatkom indijskih ritmov in melodij, hammond klaviatur ter elektronskih efektov. Po več kot dvajsetih letih se je v skupino vrnil tudi klaviaturist Darlington in odločilno pripomogel k uspehu nove plošče. Nekatere pesmi spominjajo na angleško indie rok zasedbo Cornershop in njeno uspešnico Brimful Of Asha. Tu mislim na primer na prvi single Waves, ki je izšel že lani poleti. A tudi naslednja singla Indian Record Player in pa Natural Magick sledita podobnemu glasbenemu kalupu. Shakerji nas z njihovimi komadi popeljejo na plesišča v šestdeseta leta, kjer so prva minikrila plesala z glasbo Beatlov. Konstanti pa so tudi namigi na indijsko glasbo in igranje sitarja. Ljubezenska tematika je v ospredju v bolj umirjenih Stay With Me Tonight in Give Me Tomorrow, odlična Chura Liya (You Stole My Heart) pa ima ritme argentinskega tanga. Skratka res dobra plošča!

Natural Magick

Kula Shaker

Psihedelični pop rok

Strangefolk, 2024