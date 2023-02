Kulturni praznik s slovensko dediščino v širšem kontekstu

Zaupati režiserju vsebine in obliko dogodka pomeni verjeti v njegovo vizijo. Letošnji program osrednje proslave Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku je z umetniškimi in protokolarnimi sredstvi Marca Manina zelo jasno izrazil svoje sporočilo. V premišljenem programu in lesku dogajanja znotraj monumentalne veže glavne pošte v Trstu, ene najlepših poštnih palač v Italiji, je proslava zrcalila avtorja.

Najprej je prišla do izraza doslednost, zvestoba namenu ažuriranega »mittelevropskega« formata, ki ga je Manin sestavil z elementi standardnega praznika ob dnevu kulture (slovenska besedila, tradicija, glasba, govor, nagrajevanje) in lastnega glasbenega obzorja. Prisotni so bili predstavniki različnih generacij družine Avsenik, a v simfonični in koncertni preobleki, ter harmonike v zaupni kameji – predvsem združitev treh svetov, ki so jih predstavljali deželni orkester, slovenski dirigent in solista, zamejski zborovski pevci. Tokrat je proslava umestila slovensko dediščino v širši kontekst, znotraj slovesne zgradbe, ki je zaradi koncepta in splošnega vtisa dišala po sodobni verziji tržaškega domotožja po avstro-ogrski idili.