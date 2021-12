Lepo je, ko imaš nekaj »svežega« pod prsti

Aleksander Gadžijev (tudi Alexander Gadjiev) spada med najbolj vroča imena v klavirskem svetu. Mladi goriški pianist je opozoril nase že leta 2015, ko je na Japonskem odnesel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju v Hamamatsuju, štiri leta kasneje pa ga je angleška BBC uvrstila v svoj program New Generation Artists za obdobje 2019–2022, namenjen promociji mladih glasbenih talentov. Njegovemu uspehu ni videti konca: po julijski zmagi v Sydneyju in še posebno po drugi nagradi ter nagradi za najboljšo sonatno izvedbo na Chopinovem tekmovanju v Varšavi se je dokončno uveljavil na mednarodni ravni, kar potrjujejo številni intervjuji, navdušeni spletni komentarji, naslovnice in članki v strokovnih revijah, koncerti, snemanja, gostovanja, priznanja ... Pričujoči intervju sva opravila na predvečer solističnega koncerta v Lodžu na Poljskem – to je le etapa na daljši turneji, ki ga bo naslednje mesece vodila po Evropi, Aziji in Oceaniji.

Kje vse boste koncertirali? So to koncerti, ki jih je prineslo Chopinovo tekmovanje?

Nekaj koncertov je posledica tekmovanja, vendar sem imel stike s Poljsko že po zmagi v Hamamatsuju, tako da sem jih le ponovno navezal. Doslej sem igral v Szczecinu, Bydgoszczu in Olsztynu, decembra sem dvakrat igral v Vroclavu. Sledil je koncert v prekrasni, komaj zgrajeni koncertni dvorani NOSPR v Katovicah – dvorana ima 1600 mest, po videzu je supermoderna, podobna pariški filharmoniji, in ima neverjetno akustiko. Turneja se nadaljuje v letu 2022: konec februarja, ko se vračam iz Japonske, me čaka še nekaj koncertov na Poljskem, kjer bom igral tako sam kot s spremljavo orkestra. Seveda bom nastopal tudi drugje. Za angleško BBC sem posnel dva klavirska koncerta, ki sta ju napisala Ottorino Respighi in Aleksander Skrjabin, do konca leta 2022 pa imam v načrtu še druge koncerte, snemanja, festivale in tako dalje.

Kako se pianist sploh pripravi na tako pomembno tekmovanje? Nekatere skladbe sem imel v repertoarju, Četrto balado v f-molu sem na primer igral že pred desetimi leti, s Koncertom v f-molu sem leta 2019 nastopil v Ljubljani, tudi Sonato v b-molu igram že precej časa. Druge skladbe sem se naučil poleti: Polonezo-fantazijo v As-duru sem na primer naštudiral avgusta. Lepo je, ko poleg že preigranih skladb imaš tudi nekaj »svežega« pod prsti, ker ti nudi drugačne občutke.