Leu Černicu nova nagrada za film Pentola

Leo Černic, filmar iz Ronk na Goriškem, je za film Pentola prejel še eno prestižno nagrado. Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) mu jo je podelilo za najboljši končan študijski animirani film, medtem ko jo je lani prejel za najboljši študijski animirani projekt v razvoju.

Gre za čudovit film o spoznanju, da je lahko življenje tudi kaj več, so zapisali ob utemeljitvi nagrade. Likovno unikatna risba in grotesknost karakterjev odlično povežeta vsebino in formo filma. Delo izkazuje popolno razumevanje filmskega jezika in animacije, je še menila žirija.

Društvo slovenskega animiranega filma je ob današnjem mednarodnem dnevu animiranega filma že četrto leto zapored podelilo stanovske in študentske nagrade DSAF. Nagrado za najboljšo režijo animiranega projekta je prejela Špela Čadež za film Steakhouse, nagrado za najboljšo likovno podobo Lea Vučko za film Legenda o Zlatorogu. Špela Čadež, Zarja Menart, Anka Kočevar in Clementine Robach so za film Steakhouse tudi prejele nagrado za najboljšo tehniko animacije, so sporočili iz DSAF.

Podelitev letošnjih nagrad DSAF je potekala v okviru 25. Festivala slovenskega filma v Portorožu. Spremljala jo je projekcija nagrajenih filmov in premiera digitizirane kopije prvega slovenskega animiranega filma 7 na en mah, s katero so se poklonili pionirju slovenske animacije Saši Dobrili.

Nagrado DSAF za študijski projekt v razvoju je letos prejel film Močerad Domna Sajovica.