Leu Černicu vesna za najboljši študijski film

Goričan Leo Černic je za svoj animirani film Pentola, ki pripoveduje zgodbo o majhnem možu srednjih let, ki zapusti ženo zaradi Batmana, prejel vesno za najboljši študijski film. Pred nekaj dnevi je Černic za isti projekt prejel tudi nagrado Društva slovenskega animiranega filma (DSAF), ki nagrade podeljuje že četrto leto. Gre za čudovit film o spoznanju, da je lahko življenje tudi kaj več, so zapisali v utemeljitvi nagrade. Likovno unikatna risba in grotesknost karakterjev odlično povežeta vsebino in formo filma. Delo izkazuje popolno razumevanje filmskega jezika in animacije, je menila žirija.

Vesno za najboljši celovečerni film je ob sklepu 25. festivala slovenskega filma Portorož prejel film Orkester, ki po oceni žirije zaigra resno glasbo o malih ljudeh, v kateri se lahko zaslišimo tudi sami. Režiral ga je Matevž Luzar, ki je bil nagrajen tudi za scenarij. Vesno za najboljšo režijo je prejela Sara Kern za film Moja Vesna. Celovečerne filme je ocenjevala žirija, v kateri so bili režiser in scenarist Darko Sinko, igralec in pisatelj Milovoj Miki Roš ter filmska teoretičarka in kritičarka iz Beograda Ivana Kronja. Film Orkester je prejel tudi vesno za najboljšo fotografijo, ki je šla v roke Simonu Tanšku.

Vesno za glavno moško vlogo je prejel Petja Labović za vlogo Antona v filmu Jezdeca Dominika Menceja. Jezdeca je bil sicer najboljši film letošnjega festivala po izboru občinstva. Prejel je tudi vesni za montažo in zvok, režiser pa še nagrado Iridium za najboljši celovečerni prvenec, ki obsega sredstva za distribucijo.

Vesno za najboljšo stransko žensko vlogo je prejela Alenka Kraigher za vlogo Jane v filmu Vesolje med nami Rahele Jagrič Pirc, med igralci pa je bil nagrajen Jonas Žnidaršič za vlogo vodje kriminalistov v filmu Dedek gre na jug Vincija Vougea Anžlovarja. Vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo je dobil film Teone Strugar Mitevske Najsrečnejši človek na svetu, ki je prejel še nagradi za kostume in masko.

Gregor Strniša je za film Pošvedrani klavir Mihe Vipotnika prejel vesno za izvirno glasbo, film pa je prejel tudi nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk za najboljši celovečerec v tekmovalnem programu.Vesno za scenografijo je dobil Robert Černelč za film Ptičar. Za posebne dosežke sta bila nagrajena filma Izginjanje Andrine Mračnikar in x1-Eschaton Juša Premrova.

Strokovna žirija v sestavi Urša Menart, Matevž Jerman in Miloš Tomić je vesno za najboljši dokumentarni film podelila filmu Tekmüvanje v režiji Mihe Mohoriča. Za najboljši kratki igrani film je razglasila film Tako se je končalo poletje Matjaža Ivanišina, za najboljši animirani film Legendo o Zlatorogu Lee Vučko, za najboljši eksperimentalni film pa www.s-n-d.si Sare Bezovšek.

Na festivalu je tekmovalo 53 filmov.