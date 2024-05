Levičar, revolucionar, Jud, tat ... tudi morilec?

Osorni pogledi privržencev dveh zelo oddaljenih taborov uvedejo gledalca v dušečo zgodbo, ki je pravzaprav sodna bitka med policijo in oblastjo na eni strani ter privrženci Pierra Goldmana na drugi.

Leto dni po premierni predstavitvi na festivalu v Cannesu je tudi v Italiji na ogled direktna in surova pripoved Le Procès Goldman (Il caso Goldman), ki gledalca s pomočjo dolgih kader sekvenc priklene v sodno dvorano in ga pahne v klavstrofobično realnost. Kljub temu, da pripoveduje resnične dogodke, do katerih je prišlo pred skoraj 50 leti, deluje zelo aktualno.

Film 58-letnega francoskega režiserja Cédrica Kahna je kronika sodnega primera, ki je razdelil francosko javnost in sredi 70. let tudi povečal razkol med konservativno desnico in levičarskimi intelektualci.Postavljen je v leto 1975, ko poteka sojenje Pierru Goldmanu, zelo ekstremnemu, kontroverznemu revolucionarju in levičarskemu aktivistu. Za sabo ima obsodbe za celo vrsto kraj in ropov, saj se je večji del življenja preživljal prav s tatvinami. Kar nekaj časa je živel na Kubi in Venezueli, kjer je sodeloval v revolucionarnih krogih in tudi sam stopil med gverilce.

Po vrnitvi v Francijo so ga obtožili ropa v pariški lekarni, pri katerem je prišlo do dvojnega umora. Goldman se je proglašal za nedolžnega in tudi na sodišču priznal marsikatero drugo krivdo, ne pa smrti dveh nedolžnih žrtev. Proces proti njemu zelo jasno odraža politične, ideološke in rasne napetosti, ki so globoko zaznamovale tista leta.

Film je delno povzet po avtobiografskem Goldmanovem romanu, v katerem avtor podoživlja družinsko zgodbo staršev, takrat mladega poljskega para, ki se je izselil v Francijo z upanjem na boljše življenje. Pierrova mama se je nato kmalu spet vrnila v rodni Lublin in sinčka pustila v oskrbo bivšemu možu in njegovi drugi ženi. Kljub navsezadnje prijetnemu otroštvu in dobrim učnim uspehom pa Goldman v določenem trenutku izbere pot revolucije.

Levičar judovskega rodu je pravi trn v peti takratni oblasti in tudi proces odraža zelo jasna antisemitska stališča, ki se jim Goldman s pomočjo odvetnika zoperstavlja. Kljub temu pa noče, da bi izpadel kot žrtev sovražne nastrojenosti proti Judom, temveč želi dokazati svojo popolno nedolžnost.

Il caso Goldman

Država: Francija, 2023

Režija: Cédric Kahn

Igrajo: Arieh Worthalter, Arturo Harari in Stéphan Guérin-Tillié