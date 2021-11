Ljubezensko pismo novinarstvu

Film, pravzaprav pravo ljubezensko pismo, ki ga je kultni režiser Wes Anderson, doma iz Teksasa, tokrat posvetil novinarstvu. Delo, ki je nekakšen homaž ameriški reviji New Yorker in realnim zgodbam, se z vrhunsko igralsko zasedbo zaustavi pri izrednem poklicu in francoski kinematografiji.

V lepem sosledju filmskih vinjet zaživijo tri reportaže, ki naj bi izšle v zadnji številki Francoske depeše, tedenske priloge izmišljenega ameriškega časopisa, katere uredništvo ima sedež v slikovitem francoskem mestecu Ennui-sur-Blasé. Wes Anderson gledalca z duhovitimi namigi na različne kulturne in družbene fenomene nedavno minulih časov ter s svojimi značilno ekscentričnimi režijskimi prijemi popelje v barviti svet novinarskih zgodb, ki nam nemalokdaj odstirajo najbolj neverjetne plati življenja.

Ameriški režiser je v prejšnjih letih preživel daljše obdobje v Franciji in se je tudi zato želel preizkusiti z zelo francoskim filmom, ki pa seveda vsebuje prepoznavne odtenke barv, s katerimi nas Andreson vsakič znova očara in prevzame.

Tudi v tokratnem filmu nastopata njegova stara prijatelja Tilda Swinton in Bill Murray, v zvezdniški zasedbi pa blesti tudi miljenček mlade generacije Timothée Chalamet.

The French Dispatch

Nemčija, ZDA, 2021

Režija: Wes Anderson

Igrajo: Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Bill Murray, Liev Schreiber, Edward Norton, Willem Dafoe, Christoph Waltz