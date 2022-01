Lučki Peterlin in Marini Cernetig srebrna plaketa JSKD

Letošnjo srebrno plaketo, ki jo Javni sklad Republike Slovenije vsako leto podeljuje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in za dolgoletno in uspešno delo na tem področju, bosta prejeli tudi Lučka Peterlin iz Trsta in Marina Cernetig iz Benečije.

Lučki Peterlin jo bodo podelili za »dolgoletno vsestransko delo na potročju ljubiteljske kulture in kulturnega sodelovanja v z zamejstvu,« so zapisali v utemeljitvi, Marini Cernetig pa za »vsestransko kulturno delavko, zaslužno za razvoj, ohranjanje in promocijo slovenskega jezika in kulture v Nediških dolinah«.

Ob njiju bodo letošnja priznanja prejeli še Dragica Čadež Lapajne, zlato plaketo za življenjsko delo na področju kiparstva in keramike, srebrni plaketi Radovan Čok in Franjo Murko, zlati znak za izjemne ustvarjalne dosežke na področju vokalne glasbe pa Jasna Žitnik Remic.

Svečana podelitev priznanj bo potekala 20. januarja 2022 v Klubu Cankarjevega doma Ljubljana. Zaradi epidemioloških razmer je prisotnost na podelitvi mogoča samo za vabljene goste, sporoča JSKD.