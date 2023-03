Lutkovno gledališče Ljubljana v soboto v Kulturnem domu

Dolgo pričakovana uspešnica Lutkovnega gledališča Ljubljana Bi se gnetli na tej metli? bo po nekajkratni odpovedi končno gostovala na odru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu v okviru Družinskega abonmaja. Besedilo škotske pisateljice Julie Donaldson bo v magični lutkovni preobleki zaživelo v soboto, 1. aprila ob 17.00 v Veliki dvorani Kulturnega doma.

Gre za zgodbo Čarovnice in njene Mačke, ki skupaj potujeta na metli. Zaradi velike hitrosti in Mačkine nagajivosti Čarovnica izgubi svoje pokrivalo, zato se spusti na tla in ga išče vsepovsod. Z vsakim izgubljenim predmetom se znajde pred vrsto preizkušenj, pri katerih ji pomagajo vedno novi prijatelji, ki predmete bolj kot ne po naključju najdejo, za nagrado pa dobijo metlo »za en krog«.

Režijo je podpisal Jaka Ivanc, ki ga zaznamuje izvrstno spajanje dramskega in lutkovnega gledališča z glasbo, ki jo je za to predstavo napisal Davor Herceg. Domiselna, magična in zabavna uprizoritev je doživela premiero leta 2016 in njen trajen uspeh potrjuje kakovost zelo posrečene predstave, ki zabava otroke in tudi njihove odrasle spremljevalce. Blagajna gledališča bo odprta uro pred začetkom.