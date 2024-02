Mamma Mia! na tržaškem odru

Kdo ne pozna zgodbe o samostojni in odločni samohranilki Donni, njeni hčerki Sophie in njenih treh potencialnih očetih? Zlasti pa nepozabnih hitov švedske skupine ABBA, s katerimi so leta 1999 v West Endu ustvarili enega najbolj uspešnih muzikalov zadnjih desetletij?

Muzikal Mamma mia! si je doslej ogledalo več kot 65 milijonov ljudi v 450 mestih. K njegovi priljubljenosti sta nedvomno veliko pripomogla tudi glasbena filma z Meryl Streep v glavni vlogi.

Na oder je bil postavljen v 50 različnih produkcijah in šestnajstih jezikih (pred nekaj leti tudi v slovenščini), aprila prihodnje leto pa bo v sklopu nove mednarodne turneje v angleškem izvirniku obiskal le dve italijanski mesti - Trst in Milan. Če se vam april 2025 (povsem upraviceno) zdi zelo daleč, pa morate vedeti, da se je predprodaja vstopnic za tržaške in milanske ponovitve pričela danes (v sredo, 14. februarja) ob 12. uri. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani gledališča Rossetti.

Mednarodna zasedba bo tržaški oder od 23. do 27. aprila prihodnjega leta prelevila v grški otok, na katerem se odvija romantična komedija o nasprotujočih si prizadevanjih in sanjah Donne in Sophie, njihovih prijateljicah in partnerjih. Med sončnimi žarki, kristalno čistim morjem pa se rojevajo seveda tudi ljubezni. S čarobno pripovedovalno močjo pop glasbe in romantičnih pesmi skupine ABBA se gledalci znajdejo sredi romantične zgodbe, polne optimizma in življenjske energije.

Avtorja glasbe in besedil sta Benny Andersson in Björn Ulvaeus, avtorica muzikala Mamma mia! (in tudi dveh uspešnih filmskih scenarijev) pa je britanska scenaristka Catherine Johnson. Za režijo je poskrbela Phyllida Lloyd, za koreografije Anthony Van Laast, scene in kostume podpisuje Mark Thompson.