Mansonovo glasbeno maščevanje

Reverend Manson se po dveh letih vrača na mednarodno glasbeno sceno z novimi komadi. One Assassination Under God – Chapter 2 je namreč nova plošča, drugo poglavje, potem ko je pred dvema letoma izšel Chapter 1. Nov album predstavlja, kot je sam razkril, odrešenje ameriškega pevca in njegovo maščevanje nad vsemi, ki so ga v teh letih skušali postaviti na križ.

Manson je bil namreč ponovno pod reflektorji zaradi obtožb spolne zlorabe. Te so prišle na dan leta 2021, ko je Ashley Walters, nekdanja Mansonova asistentka, pevca obtožila, da jo je nekaj let prej spolno nadlegoval. Waltersovi javni obtožbi so nato sledile še druge različnih žensk, ki so v preteklosti imele opravka z ameriškim pevcem. S temi se je ukvarjalo okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu. Sodni postopek zoper Mansona se je zaključil na začetku prejšnjega leta. Vse obtožbe pa so bile zaradi pomanjkanja dokazov zavrnjene.

Manson, ki mu oboževalci radi pravijo Reverend, si je tako končno oddahnil in se ponovno posvetil izključno glasbi. Proti koncu prejšnjega leta je na družbenih omrežjih najavil, da bo kmalu napočil čas za Chapter 2. Na nekaterih nastopih v živo je že zaigral kak nov komad, junija letos pa se je nato na raznoraznih spletnih programih za poslušanje glasbe pojavil prvi single Exit Wound, temačna industrial metal skladba. Vse je kazalo, da bo sound v novem albumu mračen in jezen. In to je Reverend dokazal v drugem singlu Front Toward Enemy, ki je izšel sredi julija. Pesem uniči vse, kar je okoli nje! »Ta sound ima tako moč, da ti lahko odseka glavo,« je v nekem intervjuju dejal Manson. Navdih za pisanje besedila je Manson dobil v vojnih zgodbah, ki mu jih je pripovedoval oče.

Prejšnji teden je nato napočil čas za izid ploščka. One Assassination Under God – Chapter 2 traja malo čez štirideset minut, sestavlja pa ga devet pesmi. Pri snemanju in produkciji albuma je tudi tokrat sodeloval ameriški vsestranski glasbenik in producent Tyler Bates, ki z Mansonom sodeluje že več kot deset let. Bates igra skoraj vse instrumente, edina izjema so bobni, za katerimi sedi Gil Sharone. Prva pesem nove plošče je Unalive, ki v bistvu poslušalcu napove kateremu kalupu sledi plošček. V drugi Don’t Answer The Door Manson razlaga, kako je treba biti dovolj močni, »da ohranimo stene, pod in strop nedotaknjene«. Navadil sem se živeti udobno v temi, tudi ko se drugi bojijo, pravi še Manson. Sledi All The Vilest Things, neke vrste balada, v kateri je v ospredju pojem maščevanja. None Of The Suns je post-pank komad, Lucifer’s Teardrop ima pop obarvan refren, na koncu pa še zaključna Enantiomorph: ljubezenski komad, s katerim je Reverend želel zaključiti ploščo. Po vsem, kar je povedal v prejšnjih komadih, v zadnjem sporoča: »Vsi, ki poslušate mojo glasbo, sedaj veste, kdo sem ...«

Amen.

One Assassination Under God – Chapter 2

Marilyn Manson

Industrial metal, dark

Nuclear Blast, 2026