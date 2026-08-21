»Izkušnja lahko postane ogromna odskočna deska«

Young Singers Project je mednarodna delavnica za mlade operne pevce v okviru Salzburškega festivala in v tesnem stiku z njegovimi produkcijami. Med srečnimi solisti, ki so bili letos izbrani za to izjemno izkušnjo, je tudi Slovenec, šestindvajsetletni mariborski baritonist Blaž Stajnko. Lahko bi rekli, da je svet majhen, saj je pevec februarja letos že nastopil tudi v Trstu na enkratni izvedbi Zlatoroga Viktorja Parme. Učenec Matjaža Robavsa v Gradcu je začel svojo glasbeno pot kot pianist, fascinacija petja pa je nazadnje prevladala. Povabili smo ga na teraso festivalske soseske, da bi nam z očmi mladega pevca razkril kaj več o zakulisju festivalskih predstav in tem izjemnem umetniškem okolju.

Biti eden od šestnajstih izbranih je nezanemarljiv dosežek, če upoštevamo, da je prispelo več kot tisoč prijavnic. Pred desetimi leti je to uspelo tudi Niki Gorić, ki prav tako prihaja iz Maribora. Imate Štajerci mogoče boljši vpogled v avstrijsko pevsko dogajanje?

Čisto naključje. Razmišljal sem predvsem o nadaljnjem študiju, o vključitvi v nek operni studio. Prijavil sem se na to avdicijo brez posebnih pričakovanj in medtem so se zgodile še druge pomembne stvari, od izvedbe Figarove svatbe v naslovni vlogi do Zlatoroga, nakar je prišel odgovor iz Salzburga.

Kako poteka standardni dan pevca, ki je vključen v Young Singers Project?

V Salzburgu preživimo skoraj dva meseca. Deležni smo vsak dan lekcij s pianisti, dirigenti, vokalisti. Imeli smo predstavitveni koncert v veliki dvorani Mozarteuma, pripravljamo pa se še za zaključni koncert. Vsak izmed nas je vključen v eno operno produkcijo na velikem odru ali v opero za otroke. Jaz sem bil izbran za vlogo mojstra lasularja v Ariadni na Naksosu, ki je na sporedu v gledališču Haus für Mozart. Kar pomeni, da imamo poleg študija tudi redne vaje za produkcije.

Imamo pa tudi možnost, da si ogledamo druge festivalske operne produkcije. Poleg tega obstajajo javne »masterclass YSP«, ki ponujajo publiki vpogled v naše delavnice. Ko sodeluješ na javni lekciji, imaš pravico do več ur študija s slavnim mentorjem, ki jo bo vodil. Jaz bom imel to priložnost prihodnji teden z nemškim tenoristom Julianom Pregardienom.

Je tovrstna izkušnja lahko koristna ali celo ključna za kariero mladega pevca?

Mislim, da lahko postane ogromna odskočna deska. Nadaljevanje pa je seveda odvisno samo od tebe. Skušam se pokazati in izkazati na čim boljši način, s ponosom, da sem eden redkih in letos edini predstavnik Slovenije.