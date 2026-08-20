Raznolik program na salzburškem festivalu

Letošnji poletni festival v Salzburgu poteka med običajnim leskom in novimi sencami. Predčasna prekinitev mandata direktorja Markusa Hinterhäuserja, ki je kot strela z jasnega pretresla temelje festivala nekaj mesecev pred začetkom nove izvedbe, je še odprta rana. Sloviti italijanski režiser Romeo Castellucci, ki je postavil na oder osrednjo operno prireditev poletja, opero Saint François d’Assise Oliviera Messiaena, je bil glede nastale situacije zelo kritičen: »Naše delo ne bi obrodilo sadov brez umetniških ambicij in podpore Markusa, ki je žrtev malenkostne politike, ki arogantno poskuša omejevati kulturo, hkrati pa ni sposobna razumeti posledic.«

Vodenje festivala je v prehodni fazi sprejela v. d. direktorice Karin Bergmann, občinstvo pa se medtem sprašuje o prihodnji umetniški usmeritvi tega svetovno pomembnega kulturnega dogodka. Dosedanja je ponujala nebanalne umetniške izzive in ustvarjala zanimive, tudi drzne kombinacije umetniških osebnosti na opernem področju.

Tudi torta z 200 jajci

Med letošnjimi festivalskimi sinergijami izstopa Bizetova Carmen s karizmatično sopranistko Asmik Grigorian v glavni vlogi. Kontroverzni dirigent Teodor Currentzis in koreografinja Gabriela Carrizo iz belgijskega kolektiva Peeping Tom sta bila na papirju eksploziven tandem za to produkcijo, a sta sprožila deljena mnenja zaradi nadomestitve dialogov s koreografijami in vključitve zvočnih dodatkov.

Straussova opera Ariadna na Naksosu pa ni prepričala zaradi režije multidisciplinarnega umetnika Ersana Mondtaga, ki si je zamislil vesoljsko reinterpretacijo zgodbe. Zahtevna uprizoritev sodobne, že omenjene Messiaenove opere ob letošnji obletnici smrti svetega Frančiška pa se je kljub trajanju (šest ur in pol z odmori vred) izkazala kot vrhunec letošnjega programa zaradi navdihnjene režije in izvrstnosti velike zasedbe pod vodstvom dirigenta Maxima Pascala.

Za zabavo brez kompromisov je poskrbela Rossinijeva opera Potovanje v Reims, s katero je režiser Barrie Kosky ustvaril noro in izjemno dinamično jubilejno zabavo za pevko Cecilio Bartoli, ki je nekoliko samoreferenčno, a tudi samoironično postala celo oseba v rahlo prirejenem libretu. Šestdesetletna pevka si je na eni od ponovitev privoščila tudi nenavadno darilo, saj so na oder stopili njeni slavni prijatelji Placido Domingo, Rolando Villazon, Pretty Yende, Antonio Pappano, Lang Lang in Maxim Vengerov.

Večer se je zaključil z zasebnim praznovanjem in ogromno rojstnodnevno torto, ki je bila povsem enaka tisti (umetni), iz katere Bartolijeva skoči v zadnjem prizoru predstave. Slavje je odmevalo v lokalnih medijih, ki jim je slaščičarka zaupala, da je za to torto uporabila 200 jajc in 10 kilogramov čokolade.

Bogato festivalsko dogajanje se bo v Salzburgu zaključilo 30. avgusta.