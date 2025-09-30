Marij Čuk prejel nagrado Lago Gerundo za roman Fojba

Tržaški slovenski pisatelj Marij Čuk je prejel literarno nagrado Lago Gerundo. Italijanski prevod njegovega dela Fojba je slavil v kategoriji za najboljši zgodovinski roman. Zmagovalce natečaja so v soboto (27. septembra) razglasili v kraju Paullo pri Milanu. V utemeljitvi je komisija poudarila pošten in odgovoren avtorjev odnos v prikazovanju zgodovinskega dogajanja okrog kraških brezen na vzhodni italijanski meji. Opozorila je tudi, da gre za temo, ki v Italiji še vedno razdvaja in ne omogoča, da bi se ustvaril skupen zgodovinski spomin.

Roman je v italijanščino prevedla Martina Clerici. Vest so sporočili iz založbe Mladika in Čuku čestitali za zadnji uspeh.