Marij Čuk z državnim sekretarjem o vlogi DSP in enotnem kulturnem prostoru

Vloga in pomen Društva slovenskih pisateljev (DSP), njegovo poslanstvo, načrti za prihodnost, finančne stiske in položaj pisatelja v sodobni slovenski družbi so bile vsebine pogovora med državnim sekretarjem na Ministrstvu za kulturo Markom Rusjanom in novim predsednikom DSP Marijem Čukom, ki ga je spremljal podpredsednik Matej Krajnc. Srečanje je danes potekalo v prostorih ministrstva.

Čuk je predstavil programske smernice svojega mandata ter poudaril pomen enotnega slovenskega kulturnega prostora, identifikacijsko vlogo jezika in izjemnost literarnega ustvarjanja, ki ne le odgovarja na izzive sodobne družbe, temveč tudi odraža visoko raven intelektualnega potenciala Slovencev v mednarodnem prostoru. S tem prispeva k večji prepoznavnosti slovenske države na svetovnem zemljevidu.

Predsednik DSP je seznanil ministrstvo s prihodnjimi načrti, predvsem z jubilejnim 40. mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, ki bi ga morala politika ustrezno financirati. Državni sekretar Rusjan je zagotovil pozorno spremljanje dejavnosti DSP; ministrstvo je letos za slovensko kulturo namenilo več sredstev, v ta okvir sodijo tudi pisateljice in pisatelji. Izrekel je priznanje DSP in v okviru razpoložljivih sredstev obljubil finančno podporo.