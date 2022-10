Mariju Čuku v Švici mednarodna nagrada za roman Črni obroč

Marij Čuk je v Švici prejel nagrado kritike za roman Črni obroč (v italijanskem prevodu Martine Clerici Fiamme nere). Slovesno podeljevanje priznanj mednarodne literarne nagrade Switzerland literary prize je potekalo v soboto, 8. oktobra, v Mendrisiu v kantonu Ticino pred polnim gledališčem.

Marij Čuk je v svojem nagovoru podčrtal vlogo književnosti v svetu in pomen, ki jo ima besedna umetnost za številčno manjše narode, kakršen je slovenski, in za narodne manjšine. Književnost presega meje in ustvarja pogoje za miroljubno in enakopravno sobivanje. Vera v besedno umetnost je vera v svobodo, je med drugim naglasil Čuk. Switzerland literary prize so podelili drugič, a kljub svoji mladosti si je nagrada že pridobila sloves v svetu. Letos je številčno močna žirija ocenila dela pisateljev z vseh celin. V dveh letih pa je pregledala kar 18 tisoč naslovov. Priznanje Mariju Čuku in tržaški založbi Mladika je zato velik dosežek slovenske književnosti in slovenske narodne skupnosti v Italiji.