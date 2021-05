Marko Kravos vitez italijanske republike

Predsednik republike Sergio Mattarella je 27. decembra lani podpisal dekret, s katerim je Marka Kravosa odlikoval z viteškim nazivom (it. cavaliere ordine al merito) za posebne zasluge na kulturnem, umetniškem in družbenem področju. Dopis, s katerim mu je vladni komisar Valerio Valenti sporočil novico, je tržaški ustvarjalec prejel v teh dneh. Red za zasluge so mu podelili na predlog predsedstva ministrskega sveta, vročili naj bi mu ga (ob ugodnih epidemioloških razmerah) na uradni slovesnosti v Trstu 2. junija, ob prazniku republike.

Marko Kravos (1943) je avtor številnih proznih in pesniških del za otroke in odrasle (nazadnje je pri založbi Miš izšla dvojezična knjiga pravljic Hiša selivka) in prevajalec. Dobri dve desetletji je bil glavni urednik Založništva tržaškega tiska. Bil je tudi predsednik Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji, raznih društev in Slovenskega centra PEN.