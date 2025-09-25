Martina Kafol (ZTT) letošnja naj osebnost založništva

Glavna urednica Založništva tržaškega tiska Martina Kafol je letošnja prejemnica stanovske nagrade Društva slovenskih založnikov za naj osebnost založništva v letu 2025, so sporočili iz ZTT. Nagrado so ji izročili na letnem kongresu, ki je včeraj potekal v Ankaranu. Priznanje je prejela za doprinos k razvoju založništva, knjižnega trga in knjižne stroke na območju slovenske narodne skupnosti v Italiji pa tudi širše.

»Pod okriljem založbe je kot glavna urednica poskrbela za izdajo več kot 200 knjig in prevedla na desetine del v italijanski jezik. V vsem tem času si je prizadevala za ohranjanje visoke ravni slovenskega jezika, kar je še posebej pomembno na območjih izven meja slovenske države,« so med drugim zapisali v utemeljitvi.

»Založništvo tržaškega tiska, ki v letošnjem letu praznuje 80 let, nosi v svojem logu motiv mostu, simbol povezovanja. Založba je vse od povojnega časa predstavljala pomemben vezni člen ne le med Slovenci v Italiji in Slovenci v matični domovini, temveč tudi med Italijo in Jugoslavijo. Martina Kafol nadaljuje poslanstvo založbe tudi v njenem devetem desetletju,« med drugim izpostavljajo.

»Po njeni zaslugi pa je Založništvo tržaškega tiska vse bolj prepoznavno ne le na območju slovenske manjšine v Italiji, temveč znotraj celotne dežele Furlanije – Julijske krajine in tudi širše. Martina Kafol s svojim neprestanim trudom in zagnanostjo nedvomno bogati slovensko skupnost v Italiji in vzdržuje visoko raven slovenskega jezika na jezikovno občutljivem območju. Nadaljuje bogato tradicijo najstarejše slovenske založbe iz Trsta. Je ambasadorka medkulturne komunikacije, ki neutrudno gradi vezi med državami, jeziki, kulturami in ljudmi,« so še zapisali v utemeljitvi.