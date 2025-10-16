Lik Alme Himoff, uveljavljene profesorice filozofije na Univerzi v Yale, kjer je na tem, da v kratkem dobi stolico in končno uresniči sanje vsega življenja, si velja ogledati predvsem zaradi izjemne interpretacije oskarjeve nagrajenke Julie Roberts.

Najnovejši film italijanskega režiserja Luce Guadagnina After the Hunt si namreč šteje v čast, da je omogočil eni najbolj priljubljenih ameriških igralk čudovito vlogo, v kateri danes kodrasta sedeminpetdesetletnica seveda ni razočarala.

Almi nekega dne mlada študentka Maggie zaupa hude obtožbe na račun profesorja in asistenta Hanka, ki pa ga profesorica filozofije zelo spoštuje. V hipu Almi privrejo v spomin trenutki iz preteklosti, s katerimi je bila prepričana, da je že obračunala, hkrati pa ne ve, s kom naj potegne. Ali naj se postavi na stran mlade in prizadevne raziskovalke ali naj brani ambicioznega štiridesetletnega profesorja, na katerega jo veže dolgo prijateljstvo.

Alma ostane tako ujeta v mreži poklicnih in osebnih dilem, saj je v ospredju zadnjega Guadagninovega filma zgodba, ki se dotika občutljivih tem gibanja MeToo.

Film, kot je pojasnil sam režiser, se zaustavlja pri trku nasprotujočih si perspektiv in ne ponuja jasne moralne razsodbe, saj ima vsakdo svojo resnico.

Luca Guadagnino, ki velja za trenutno na mednarodni ravni najbolj uveljavljenega in režijsko tudi najzanimivejšega italijanskega režiserja, je s celovečercem, kot je tudi sam povedal, želel obelodaniti in hkrati zarezati v neprizanesljivi in maščevalni vsakdan akademskega sveta. Alma išče za vsako ceno napredovanje, po katerem hrepeni že vse življenje, za to, da doseže svoj cilj, pa mora v boj v politično zelo napetem vzdušju univerze.

Profesorici Almi stoji ob strani mož Frederick, psihiater in profesor, ki je očitno zaljubljen v svojo ženo, a tudi sam popolnoma predan študiju in poklicu.

S filmom, ki je od danes na ogled v 420 italijanskih filmskih dvoranah, je slovita Julia Roberts pred dobrim mesecem dni prvič v zgodovini nastopila na beneški Mostri.

After the hunt

Država: ZDA, 2025

Režija: Luca Guadagnino

Igrajo: Julia Roberts, Andrew Garfield, Michael Stuhlborg in Chloë Savigny