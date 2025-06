Massive Attack v Gorici zadali moralni udarec

Ali je lahko glasbena skupina še aktualna, čeprav je zadnji album izdala leta 2010? Nedvomno! Saj je dobra glasba kakor dobra knjiga. Besedila pesmi pa so v nekaterih primerih celo bolj aktualna danes kot v obdobju, ko so nastala. To velja na primer za nekatere uspešnice britanskega benda Massive Attack, ki velja za izumitelja žanra trip hop in je ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin zadnjih tridesetih let.

Nazaj domov s tragično idejo sveta

V torek zvečer so nastopili na obnovljeni ploščadi pri Rdeči Hiši v Gorici. Koncert, ki sta ga omogočila Dežela Furlanija - Julijska krajina in EZTS GO v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, je dokazal, da skupina ni slučajno v svetovnem vrhu. Sicer se je marsikdo domov vrnil z idejo sveta, ki je še bolj tragična od tiste, ki jo je morda imel pred njim. Goriški nastop Massive Attack ni bil zgolj glasbeni dogodek, bila je manifestacija s palestinskimi zastavami, ki se začenja z videoposnetkom humanitarne organizacije Zdravniki brez meja.

Nekatere pesmi, kot so Futureproof, Unfinished Sympathy, Angel, Rockwrock in Teardrop (slednjo je vrhunsko zapela Liz Fraser) so bile pravi moralni, skoraj fizični udarec. Čutiš se krivega, ker ti ne uspe preprečiti vsega gorja, ki se dogaja v svetu.