Mateja Černic in Mirko Ferlan v mednarodnem zboru na Norveškem

Utopia & Reality je zborovski projekt, ki sta ga leta 2011 ustanovila slovenska zborovska dirigentka Urša Lah in norveški kolega Ragnar Rasmussen; oba uveljavljena, oba z visokimi in idealističnimi cilji. Projektni zbor z mednarodno zasedbo izbranih, polprofesionalnih ali profesionalnih pevcev je utopija, ki je postala realnost, vprašanje o možnosti tovrstnega sodelovanja najde odgovor v delovanju skupine, ki si lahko privošči izvedbo izjemno zahtevnih glasbenih programov, s katerimi nastopa po vsem svetu.

Poletno delovno srečanje je letos vodilo eno od zasedb tega zbora do Hong Konga, kjer je bil demonstracijska skupina na svetovnem tekmovanju za zborovske dirigente in je Tržačanki Petri Grassi podelil nagrado zbora za najboljšo tekmovalko.

S tem zborom od ustanovitve priložnostno sodelujeta tudi Mateja Černic in Mirko Ferlan, ki sta se ravnokar vrnila iz Norveške, kjer sta z zborom izvedla dva koncerta v okviru festivala Olavstfest v Trondheimu.

S krajevnim simfoničnim orkestrom in pod vodstvom samega avtorja, škotskega skladatelja MacMillana, je zbor izvedel njegov Evropski Rekvijem. Skladba ima posebno zgodbo, saj je po naključju nastala v vročih dneh referenduma o Brexitu, zato jo je del javnosti doživel kot polemično obsodbo, kar je avtorju povzročilo marsikatere težave. Drugi koncert pa je predvideval šestnajstglasno skladbo letos preminulega švedskega skladatelja Sandströma, Duruflejev Rekvijem in še dodatno, efektno MacMillanovo skladbo Miserere.

Zbor je sestavljalo le 23 pevcev in s tem nastopom sta tržaška dirigenta dodala kamenček tej lepi in prav nič utopistični zgodbi, ki ju je do sedaj popeljala po celi Evropi in tudi na Kitajsko.