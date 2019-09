Mazzinijev film Izbrisana nominiran za najboljši scenarij

Film Izbrisana, ki ga je po lastnem romanu ustvaril Miha Mazzini, je prejel nominacijo za najboljši scenarij na filmskem festivalu Raindance, ki se bo danes začel v Londonu in bo trajal do 29. septembra. Gre za največji festival neodvisnega filma v Veliki Britaniji. Za najboljši scenarij se potegujejo še štirje filmi, nagradili pa bodo tudi najboljši mednarodni celovečerec, najboljši britanski film, najboljši dokumentarec, najboljši kratki film in najboljši glasbeni video.

Izbrisana je zgodba posameznice, ki se na začetku 90. let znajde sredi kolektivne birokratske kalvarije, skupne okrog 25.000 ljudem. Čez noč odkrije, da za slovensko državo ne obstaja več.

Protagonistka filma Judita Franković Brdar je na 21. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, prav tako je bil film nagrajen z vesnami za najboljšo izvirno glasbo, za najboljšo scenografijo in najboljšo kostumografijo.