Metalske korenine in privlačne melodije

Warlung ne mirujejo! Ameriški kvartet, doma v zvezni državi Teksas, je v odlični formi, glasbena kreativnost njegovih članov pa je očitno neskonča. Bend je v pičlih petih letih izdal kar štiri ploščke, zadnjiVulturès Paradise pa bo izšel na začetku novembra.

Teksas nam že od nekdaj ponuja izredne glasbenike, predvsem rokerje. Že v sedemdesetih na primer imenitne ZZ Top – kdo ne pozna »kilometrske« brade Billyja Gibbonsa in Dustyja Hilla? V osemdesetih je kot strela z jasnega udarila skupina Pantera. Phil Anselmo in njegovi so igrali izredno agresiven heavy oziroma trash metal. Nekatere izmed njihovih plošč (beri Cowboys From Hell in Vulgar Display Of Power) so danes prave stalnice tega žanra, pesem Walk pa znajo metalci na pamet. V novem tisočletju sta v ospredje stopila skupina The Sword in njen heavy metal s stoner in hard rock odtenki.

Do tu o bendih, ki sodijo na tako imenovano »mainstream« sceno, dogaja pa se tudi v undergoundu, kjer so na primer v zadnjih letih zrasli bendi, kot so Mothership, Crypt Trip, Duel in seveda tudi Warlung. Prve štiri skupine povezuje psihedelični rokenrol, zasedba Warlung pa ima v svojem soundu veliko metala iz osemdesetih let. Bend je nastal pred šestimi leti, sestavljajo pa ga pevec in kitarist George Baba, drugi pevec in kitarist Philip Bennett ter brata basist Chris Tamez in bobnar Ethan Tamez. Fantje so leta 2017 v samozaložbi izdali prvenec Sleepwalker, že leto kasneje pa so posneli album Immortal Portal, ki je zagledal luč februarja 2019.

Leta 2020 se je bend malo pred začetkom pandemije spet sestal in posnel nov album Optical Delusion, ki je nato izšel proti koncu leta. Danes pa nam fantje ponujajo svežo glasbo v plošči Vulturès Paradise, ki je z glasbenega zornega kota gotovo nadaljevanje prejšnjega. Osnova je še vedno metalska, dvoglasno petje in refreni pa so pop obarvana dodana vrednost. Julija je najprej zagledal luč single Sky Burial – odličen komad, s ponavljajočim, preprostim kitarskim rifom, ki neizogibno ostane v spominu. Septembra so fantje predstavili še drugi single Return Of The Warlords. Gre za bolj metalski sound ala Black Sabbath, z imenitnim dvojnim vokalom in kitarskim solom. V komadih zaznamo tudi vpliv sodobnejših skupin, kot so Ghost, Baroness, Uncle Acid And The Deadbeats in Wolfmother.

Warlung imajo trdne metalske korenine, negujejo pa jih z mehkimi in privlačnimi melodijami. Bravo, fantje!

Vulturès Paradise

Warlung

Heavy – melodic metal

Heavy Psych Sounds, 2022