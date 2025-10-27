Metod Pevec navdušil z zgodbami zapornikov

Na Festivalu slovenskega filma (FSF) Portorož je nagrado vesna za najboljši film po izboru občinstva prejel dokumentarni film Ko pridem ven v režiji Metoda Pevca, ki so ga snemali v zaporu na Dobu. Po besedah režiserja so sodelujoči zaporniki sodelovanje razumeli in sprejeli kot neke vrste osebno spoved, ki pa je hkrati tudi zaveza.

V filmu so prikazane zgodbe storilcev kaznivih dejanj, od spolnega delikta in umorov, pa do tranzita beguncev in oboroženega ropa. Predstavljena je tudi obalna kriminalna združba, znana pod imenom Kobra. Pevca je zanimalo, kaj je na dnu kriminala, kaj sta razlog in povod, da nekdo prestopi zakon, kaj je bistvo kriminalne identitete in koliko je to mogoče spremeniti.