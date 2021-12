Miranu Košuti podelili Trubarjevo priznanje

Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine je Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) namenila letos Miranu Košuti in Janezu Šumradi.

Literarni zgodovinar, kritik, prevajalec, esejist in profesor na Univerzi v Trstu Košuta se v svojem obsežnem in raznovrstnem znanstvenem opusu »s posebno ljubeznijo in tankočutnostjo kot odličen poznavalec razmer posveča predvsem slovenskim avtorjem iz zamejstva oziroma v zamejstvu, kot so Vladimir Bartol, Boris Pahor, Alojz Rebula, Stanko Vuk«, piše v utemeljitvi priznanja. Svoje poslanstvo izpolnjuje tudi na področju medkulturnega dialoga in sodelovanja z italijansko kulturo. Obenem si prizadeva za stike med tržaškim literarnim muzejem Svevo/Joyce in NUK. V tržaškem muzeju naj bi tako prvič na stalni razstavi predstavili pomemben slovenski delež v literarni preteklosti Trsta, je še zapisala komisija.

Janez Šumrada pa je raziskovalec enega od ključnih obdobij v zgodovinskem razvoju Slovencev od ljudstva do naroda, časa na prehodu v 19. stoletje. Temu prelomnemu obdobju slovenskega jezika in kulture se posveča že več kot tri desetletja.