Mirko Ferlan nov dirigent Deželnega mladinskega zbora

Izvršni odbor deželnega zborovskega združenja Usci FJK je imenoval novega dirigenta Deželnega mladinskega zbora za naslednje triletje. Tržačan Mirko Ferlan bo pri vodenju reprezentančne skupine nasledil Petro Grassi, ki je bila pred kratkim imenovana za novo dirigentko Italijanskega državnega mladinskega zbora.

Deželni mladinski zbor je nastal leta 2017 iz državnega projekta Feniarco Officina corale del futuro in je kmalu postal referenčna umetniška delavnica za mlade pevce in bodoče dirigente. Razvoj tega zbora pod okriljem Usci je privedel do pomembnih dosežkov, saj je po kakovosti in trajanju postal eden najvidnejših deželnih mladinskih zborov na državnem merilu.

Združenje Usci je že določilo termine avdicij za nove pevce v Ferlanovem mandatu. Razpis bo objavljen v kratkem na spletni strani www.uscifvg.it, avdicije pa bodo 31. januarja in 1. februarja 2020 (kraj bodo še sporočili). Za mesto v prenovljeni zasedbi lahko kandidirajo pevci med 18. in 30. letom starosti, s stalnim ali začasnim bivališčem v naši deželi.