Brezčasni zabavni muzikal, ki nagovarja še po 50 letih

Brezčasna zgodba, popularen muzikal in priljubljeni igralci so prava mešanica, ki je dvorano gledališča Rossetti razprodala v skoraj vseh ponovitvah, ki so se v novembrskem koncu tedna zvrstile na tržaškem odru. V goste se je vrnila predstava Aggiungi un posto a tavola, eden izmed klasikov italijanskega muzikala, ki so ga na oder znova postavili lani ob 50-letnici od prve uprizoritve.

Čeprav muzikal praznuje že več kot 50 let, ostajata njegova zgodba in sporočilo še kako aktualni. Muzikal, ki ga je v tej izdaji produciral Alessandro Longobardi za Viola Produzioni, ohranja originalno režijo, ki sta jo podpisala Pietro Garinei in Sandro Giovannini. Glavno vlogo so v jubilejni postavitvi zaupali Giovanniju Scifoniju, popularnemu igralcu, ki je zaslovel tako na gledaliških deskah kot na televiziji. Ob njem je v vlogi Consolazione blestela zvezda italijanske televizije Lorella Cuccarini,

Nov vesoljni potop

Zgodba muzikala Aggiungi un posto a tavola, ki je prosto povzeta po romanu After me the Deluge Davida Forresta, je postavljena v gorsko vasico, kjer Bog spregovori tamkajšnjemu župniku don Silvestru in mu razkrije, da bo poskrbel za nov vesoljni potop. Silvestru naroči, naj v vasi izdelajo barko, s katero se bodo rešili prebivalci vasi, ki bodo imeli nalogo, da znova naselijo svet.

Navidezno enostavna zgodba skriva marsikatero sporočilo tudi za današnji svet.