Sugestivno potovanje po Afriki skozi predsodke kolonializma

V soboto je publika Družinskega abonmaja Slovenskega stalnega gledališča občudovala koreografijo plesalke Maše Kagao Knez v predstavi za otroke, ki je pričarala lepoto Afrike in njene narave. Znana igralka in plesalka, ki si na poseben način prizadeva za širitev poznanja afriške kulture, bo danes ponovno v Trstu, tokrat s predstavo Temporalnost drugih. Koprodukcija Kulturnega umetniškega društva Baobab in Iniciative Afrika, ki je nastala s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, bo gostovala ob 20.30 v gledališču Miela v okviru pobude Razseljeni in v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem.

Predstava dekonstruira mit o afriški ahistoričnosti skozi gib, zvok in besede iz poetičnega eseja Razprava o kolonializmu martiniškega misleca Aimeja Cesaireja, pesmi iz zbirke Zgovorno darilo nigerijskega pesnika Niyija Osundareja in misli iz knjige Kritika črnskega uma kamerunskega filozofa Achilla Mbembeja.

Evropski znanstveni in poljudni prostor se je pri zamišljanju in razumevanju Afrike od nekdaj posluževal postopkov fabuliranja in je nepreverjena, pogosto izmišljena dejstva predstavljal kot resnična. Vso našo vednost o Afriki, vključno z našim imaginarijem o njeni zgodovini, bi morali zato postaviti pod vprašaj. Se je afriška zgodovina res pričela šele s stikom z Evropo, torej z nasilnim vdorom drugega, ali je nemara skupaj z dinamičnimi družbenimi strukturami obstajala že mnogo prej? Kako to, da se o njej učimo kot o skorajda neobstoječi? Ali afriška zgodovina, vredna omembe in resnega proučevanja, sploh obstaja? Iz teh vprašanj se je razvila umetniška pripoved avtoric Dalande Diallo in Maše Kagao Knez, pri kateri je s priredbo in soustvarjanjem predstave sodeloval Joseph Nzobandora – Jose. Avtor glasbe je Sašo Vollmaier in vsi soavtorji so tudi interpreti tega sugestivnega potovanja skozi predsodke kolonializma.