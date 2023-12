Mlade glasbenike iz 23 držav povezuje že trideset let

Evropski mladinski simfonični orkester ESYO (European spirit of youth orchestra) prihodnje leto praznuje okroglih trideset let delovanja, prvič je javno zaigral junija 1994 na Gradu Dobrovo. Njegov pobudnik in umetniški vodja Igor Coretti Kuret je danes prepričan, da so z igranjem, koncerti in zlasti edinstvenimi življenjskimi zgodbami njenih članic in članov dokazali, da so temelji skupne Evrope mogoči in da prijateljstvo oziroma dialog med različnimi narodi niso neuresničljiva mrtva črka na papirju.

Doslej je orkester povezal preko 2000 mladih glasbenikov iz 23 držav. Pomembno obletnico bodo začeli praznovati že v prazničnem času z zimsko turnejo United together in štirimi koncerti: v Beogradu, Novem Sadu, Zagrebu in Trstu.

Na zadnjem v gledališču Rossetti bodo 5. januarja, ob 18.30, poleg sedanjih nastopili tudi nekdanji člani, ki jih je glasbena kariera raztresla po vseh svetovnih celinah. Predstavili se bodo s skladbami Beethovna, Bellinija, Borodina in Dvořáka. Na dogodku, ki bo potekal v sodelovanju z Občino Trst in podporo številnih partnerjev, se bo glasbenikom na odru pridružil tudi tržaški novinar in pisatelj Paolo Rumiz, ki bo razkril marsikaj o svojem petletnem sodelovanju z ansamblom pri projektu Bobni miru (2015-2019).

Koncert je brezplačen, do konca letošnjega leta priskrbeti pa si je treba na blagajni gledališča Rossetti priskrbeti vstopnice. Letošnja zimska turneja bo pod pokroviteljstvom evropskega parlamenta in italijanskega veleposlaništva v Beogradu in podporo srbskega Ministrstva za izobraževanje in kulturo ter drugih ustanov prvič potekala v Srbiji.

Sedemdeset mladih članov in članic orkestra se bo na štefanovo zbralo na šoli za nadarjene glasbene v Ćupriji. Kulturno društvo Scuola per giovani musicisti europei (SGME), ki stoji za orkestrom, pa načrtuje še marsikaj. Vedno v sodelovanju z Občino Trst bodo denimo od 12. aprila do 9. junija 2024 v dvorani Selva palače Gopčević, priredili fotografsko razstavo z naslovom Symphonia, glas Evrope. Na ogled bodo fotografije Luigija Ottanija in Andrea Semplicija, ki sta ESYO v različnih obdobjih spremljala na poletnih turnejah med letoma 2017 in 2019.

Kaj razlikuje evropski mladinski simfonični orkester ESYO od ostalih? Sestavljajo ga najboljši učenci in učenke glasbenih šol in konservatorijev od 11 do 19 let iz Albanije, Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Češke, Nemčije, Italije, Makedonije, Moldove, Poljske, Romunije, Srbije, Slovaške, Španije Slovenije, Ukrajine in Madžarske. Sestava se sicer vsako leto spreminja, je opisal Igor Coretti Kuret, ki še vedno navdušeno vztraja na čelu orkestra.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.