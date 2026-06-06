Mladi zlati pianisti Glasbene matice danes na konservatoriju Tartini

Danes ob 16. uri bodo v veliki dvorani tržaškega konservatorija Tartini nastopili nagrajeni učenci Glasbene matice iz razreda Tamare Ražem Locatelli. Pianisti stari med 8 in 13 let so v šolskem letu 2025/2026 prejeli skupno 34 zlatih, prvih in prvih absolutnih nagrad; tem gre prišteti še tri nagrade treh mladih pianistk, ki se pri profesorici urijo v sežanski Glasbeni šoli in sledijo drugim dejavnostim pri Glasbeni matici.

Učenke in učenci so za belimi in črnimi tipkami presedeli veliko ur, je povedala profesorica Ražem Locatelli, »število prejetih nagrad je velik dosežek. Sami so žrtvovali svoj prosti čas in se pripravljali na zahtevna tekmovanja na domačih in tujih tleh.« Od novembra do maja so se udeležili tekmovanj v Rimu, Trstu, Rogaški Slatini, Sestri Levante, Stresi, Logatcu, na daljavo v Abu Dabiju, v Piranu, San Donà di Piave in drugje. Rimsko tekmovanje Crescendo Competition jih je pripeljalo do nastopa v newyorški Carnegie Hall. Že se pripravljajo na nove podvige.

Danes bodo nastopili nagrajenci Rossano Rivi, Louis Thibault Zanette, Evan Miliani, Lidio Tommaseo, Tinkara Teinović in Tina Uršič. Zaigrali bodo program, ki so ga predstavili na zadnjih tekmovanjih. Predstavili se bodo s sedmimi klavirskimi točkami, šest solističnih in eno za klavirski duo. Program zaobjema skladbe iz različnih obdobij, od baroka do romantike, od J.S. Bacha, Mozarta, Berkoviča, Haydna, Mendelssohna do sodobnih skladateljev. Vsi se bodo posvetili tudi interpretaciji del slovenskega primorskega skladatelja Bojana Glavine.