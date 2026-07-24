Bo to zadnja plošča neutrudnih Stonesov?

Angleške legende Rolling Stones imajo nove komade za vas! Po nekaterih ocenah najboljša rok skupina vseh časov je namreč pred dvema tednoma izdala novo ploščo z naslovom Foreign Tongues.

Glasbenih skupin, ki so svojo kariero začele v šestdesetih letih, je danes malo. Na sceni so še redki »dinozavri«, ki že leta ne snemajo novih plošč, nekateri izmed njih pa še vedno vztrajajo na odru. Stonsi so tudi tokrat izjema. Jagger in njegovi nam že več kot šestdeset let neutrudno ponujajo novo glasbo. Na nov plošček smo tokrat morali čakati le tri leta, saj je bend leta 2023 izdal album Hackney Diamonds.

Foreign Tongues je izšel s pomočjo glasbene velikanke Polydor Records. V novem albumu je štirinajst pesmi, traja pa malo več kot eno uro. Z izidom novega ploščka se je ponovno pojavil zimzeleni glasbeni dvoboj s skupino The Beatles. Ta je namreč do danes bila rekorderka s kar petnajstimi ploščami, ki so se povzpele na prvo mesto angleških uradnih glasbenih lestvic. Stonsi pa so z albumom Foreign Tongues rekord izenačili.

Marsikdo je o prihodu novega ploščka Stonsov govoril že na začetku prejšnjega leta. Septembra pa je kitarist Ronnie Wood govorice potrdil v nekem intervjuju in najavil, da bo letos res zagledal luč sveta nov album.

Prvi single so »rokerski dedci« izdali aprila in to s posebno marketinško potezo. Rough And Twisted so namreč natisnili v borih tisočih izvodih in to s psevdonimom The Cockroaches. Vinilke so bile na voljo le v nekaterih izbranih ploščarnah. Gre za izreden delta bluz rok komad, v tipičnem Stones stilu. Maja je nato izšel prvi »uradni« single In The Stars, prijetna rok skladba. Junija je prišla na vrsto balada Jealous Lover in še daljša pesem Divine Intervention.

Na novi plošči imamo tudi tokrat kup gostov. Poleg članov prvotne zasedbe in to so seveda Mick Jagger, Keith Richard in Ronnie Wood, so tokrat sodelovali tudi znameniti Sir Paul McCartney, pevec skupine The Cure Robert Smith, Bruno Mars, bobnar skupine Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Steve Winwood in še bi lahko našteval.

Foreign Tongues je že drugi plošček, ki je izšel po smrti bobnarja Charlieja Wattsa. Nekateri komadi so sicer nastali med snemanjem prejšnjega Hackney Diamonds, dva pa še prej. Wattsovim bobnom lahko tako prisluhnemo v pesmih Hit Me In The Head in Bad Luck Hideway. V večini preostalih komadov sedi za bobni ameriški glasbenik Steve Jordan (že član skupin The Blues Brothers in John Mayer Trio), ki ga je sam Watts določil za svojega naslednika. Stonsi so se tudi tokrat odločili za nekaj priredb, in sicer so se poklonili pokojni pevki Amy Winehouse v pesmi You Know I’m No Good ter svojemu idolu Chucku Berryju s komadom Beautiful Delilah.

Bo Foreign Tongues zadnja plošča Stonesov? Kdo ve. Če pa bo, bo to idealen labodji spev.

Foreign Tongues

Rolling Stones

Rokenrol, bluz rok

Polydor Records, 2026