Slovenska skupina Duplina slavila na Mittelyoungu

Po številu dogodkov je glasba nesporna kraljica Mittelfesta. Gre za zelo različne glasbene predstave, kar se ne nanaša samo na žanre, ampak tudi na izhodiščne koncepte. Največ glasbenih dogodkov se bo zvrstilo v centralnem in zaključnem delu čedajskega festivala.

Med značilnosti glasbenih dogodkov sodi kontaminacija v najrazličnejših možnostih. Kot se je izkazalo tudi na prejšnjih izvedbah festivala, je še vedno priljubljeno sodobno branje ljudskih motivov oziroma njihova predelava v modernejše skladbe.

Na to pot je stopila tudi slovenska skupina Duplina, ki je pravzaprav duo, saj ga sestavljata Jonas Leon Tomšič Jacobs (glas in harmonika) in Gorazd Grčar Kurent (glas, banjo in kitara). Duo črpa navdih iz slovenske ljudske tradicije, vendar si člana sama pišeta tekste in glasbo, ki jo tudi priredita.

Skupina Duplina se je prijavila na festival, namenjen mladim ustvarjalcem Mittelyoung, in je zmagala v kategoriji glasbe. S tem si je tudi prislužila možnost za nastop na osrednjem festivalu. Mlada žirija je presodila, da je pristop dua izviren in iskren. Žirijo in občinstvo je prepričal s programom, sestavljenim iz bolj razmišljujočih skladb in veselejših melodij.