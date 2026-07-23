Prodali že več kot 5000 kart za Boba Dylana

Včeraj dopoldne se je začela redna prodaja vstopnic za koncert legendarnega Boba Dylana, ki bo 9. novembra 2026 nastopil v Areni Stožice. Odziv občinstva je izjemen – v prvih urah je bilo prodanih že več kot 5000 vstopnic. Organizatorji Vigna Kolektiv in KODA Events so nad zanimanjem navdušeni, vendar nad odzivom niso presenečeni.

»Izjemno smo veseli in navdušeni nad odzivom občinstva. Gre za projekt, ki nam veliko pomeni, in resnično smo veseli, da se je toliko ljubiteljev glasbe odločilo biti del tega nepozabnega večera. Hkrati pa nas velik interes ne preseneča. Bob Dylan ni zgolj glasbenik, je ena največjih in najvplivnejših osebnosti sodobne kulture, umetnik, ki je zaznamoval sodobno družbo in s svojim delom spremenil zgodovino popularne glasbe,« sporočajo organizatorji.

Bob Dylan, Nobelov nagrajenec za književnost, avtor brezčasnih skladb, kot so Forever Young, Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stonein The Times They Are A-Changin', že več kot šest desetletij ostaja sinonim za umetniško integriteto, neprestano ustvarjalno radovednost in nepredvidljivost. Njegovi koncerti so danes redka in dragocena priložnost, da občinstvo v živo doživi enega zadnjih velikih arhitektov moderne glasbe. Organizatorji zato pozivajo vse, ki si želijo doživeti ta zgodovinski koncertni večer, da si svoje vstopnice zagotovijo čim prej. Bob Dylan se v Slovenijo vrača po enajstih letih v okviru svoje odmevne turneje Rough and Rowdy Ways Tour, ki jo kritiki po svetu opisujejo kot eno njegovih najmočnejših koncertnih obdobij zadnjih let. Vstopnice so še na voljo na tej povezavi.