Mladika in ZTT zadovoljni

Med številnimi založniki, ki so prejšnji teden ponujali svoje knjige v prostorih Cankarjevega doma, sta bili tudi založbi Mladika in Založništvo tržaškega tiska, ki na Slovenskem knjižnem sejmu že vrsto let postavita skupno stojnico Slovenska knjiga v Italiji. Ta je skoraj v celoti v ženski režiji – za pultom so se izmenjavale Alina Carli in Martina Kafol (ZTT) ter Tatjana Oletič in Nadia Roncelli (Mladika), občasno jim je priskočil na pomoč še kdo – na primer nekdanji knjigarnar Vojko Slavec. Ob izteku sejma smo založnice zaprosili za obračun šestdnevnega praznika slovenske knjige.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.