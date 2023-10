Močna vsebina, a zamujena priložnost

Douglasovo otroštvo je minilo v New Jerseyju, v znamenju nasilja očeta in brata, ki sta ga naposled celo zaprla v kletko. Ko doraste, sta njegovo življenje in zdravje hudo načeta z neverjetnimi psihološkimi in fizičnimi posledicami, saj so ga udarci in zlomi naposled priklenili na voziček. Še vedno mladi moški – v Douglasovi vlogi nastopa izkušeni ameriški igralec Caleb Landry Jones – najde edino uteho v skupini psov, ki živijo z njim in jih je tako dobro zdresiral, da ubogajo na vsak njegov ukaz. To do take mere, da celo kradejo bogatim in pomagajo revnim. Naj kot zanimivost dodamo, da je pri snemanju filma sodelovalo kar 65 psov, Landry Jones pa si je zagotovil glavno vlogo tudi zaradi skupne lastnosti z režiserjem, in sicer s tem, da sta oba velika ljubitelja psov.

Ko so Bessonov film septembra predstavili na beneški mostri, je zgodba v par urah pritegnila pozornost publike in kritikov, nekako tako, kot se je pred štirimi leti zgodilo s filmom Joker Todda Philippsa.

Rezultat na koncu festivala pa je bil v resnici bistveno drugačen, saj si je Joker prislužil zlatega leva, Dogman pa je ostal praznih rok. Kljub temu si najnovejši film francoskega režiserja zasluži ogled.

Kot je sam povedal, je navdih za delo našel v članku o francoski družini, ki je svojega otroka zaprla v kletko, ko je bil star pet let. Po prebranem članku se je Bessonu porodilo vprašanje, kako lahko takšen dogodek vpliva na psihično zdravje človeka. Kako lahko nekdo po takem šoku sploh preživi in kako se lahko spopada s takim trpljenjem. Za to, da bi vsaj delno odgovoril na vsa ta vprašanja, se je lotil zgodbe o otroku, ki ga je življenje močno prizadelo in bo svojo rešitev našel v ljubezni do svojih psov ...

Kljub zelo močni vsebini in tudi realnemu prikazu pa Lucu Bessonu omenjeno delo ni uspelo, kot bi sicer lahko. Francoski režiser, ki se je v življenju znal postaviti celo ob bok hollywoodskim kolegom in ameriški konkurenci, je tokrat ustrelil mimo mogoče ravno zaradi prekomerne želje, da bi močno udaril z zgodbo, ki pa žal ponekod zapade v absurd.

Dogman

Država: ZDA, Francija, 2023

Režija: Luc Besson

Igrajo: Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham in Grace Palma