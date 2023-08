Mondo Generator brez dlak na jeziku

Ameriški glasbenik in tekstopisec Nick Oliveri doživlja v zadnjih letih pravi preporod. Nekdanji član legendarnih skupin Kyuss in Queens of the Stone Age, ki je v dolgi glasbeni karieri bil večkrat pod reflektorji (in to ne le zaradi glasbenih zaslug ...), nam s svojo skupino Mondo Generator predstavlja nov plošček z naslovom We Stand Against You. Že pred tremi leti, ko je v nekaj mesecih izdal kar dva albuma, je bilo očitno, da se je nekdanji »Nori konj« končno malce umiril. Takratna Shooters Bible je bila plošča, ki jo je Nick posnel že leta 2010 in jo nato »pozabil« v predalu svoje pisalne mize. Tako se pač zgodi: posnameš ploščo (na kateri sedi za bobni celo bivši bobnar Nirvane Dave Grohl!!), nakar raje žuraš po Kaliforniji in na posnetke enostavno pozabiš. Teden pred izidom »biblije strelcev« pa smo po osmih letih končno dočakali čisto novo ploščo Mondo Generator s seveda za Oliverija značilnim provokativnim naslovom Fuck It. Izzivalna je tudi platnica ploščka: fotografija, na kateri nam dve roki s pripetimi lisicami kažeta sredinca. Nick je pač Nick. Vrnitev svojega benda, ki ga je sam ustanovil leta 1997, je želel predstaviti s svojim nekonvencionalnim stilom. In to mu je tudi uspelo.

Bend Mondo Generator je Oliveri ustanovil, potem ko je skoraj štiri leta bil član stoner pionirjev Kyuss. Ime novega projekta je poimenoval ravno po pesmi Kyussov Mondo Generator. S pomočjo bivših Kyuss članov in drugih glasbenikov je leta 2000 posnel prvenec Cocaine Rodeo, istočasno pa je postal član zloglasne zasedbe Queens of the Stone Age. Sound, ki ga je Oliveri izbral za svojega, je zelo pank orientiran, z rokenrol in hardkor niansami. V njegovih pesmih se na primer pozna vpliv bendov, kot so Dead Kennedys, Black Flag in Turbonegro. Tako je bilo tudi v albumu Fuck It iz leta 2020 in tako je tudi v novem izdelku We Stand Against You.

Ob Oliveriju stojita tudi tokrat kitarist Mike Pygmie in bobnar Michael Amster. Za snemalno mizo sedi ameriški producent Eric Fuller. Novo ploščo je Oliveri med drugim posvetil preminulemu prijatelju in enemu izmed boljših kantavtorjev ameriške alternativne scene Marku Laneganu. Končni rezultat je devet komadov za manj kot pol ure besne, pank-hardkor glasbe. »Dober del pesmi odraža moja osebna mnenja in misli,« nam je pred nastopom na julijskem glasbenem festivalu na Proseku StonerKras Fest zaupal Oliveri, »v nekaterih pesmih je govor o družini in bližnjih prijateljih, ki umirajo ali so naredili samomor, v drugih pa postavljam v ospredje svoje doživljanje svetovne pandemije in posledice, ki jih je-le ta pustila v meni.«

We Stand Against You je iskrena plošča, brez dlak na jeziku, taka, kakor je pač Nick.

We Stand Against You

Mondo Generator

Pank, hardkor, stoner

Heavy Psych Sounds Records, 2023