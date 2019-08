Mušičeve taboriščne risbe jeseni v Ljubljani

Moderna galerija v Ljubljani bo jeseni gostila razstavo Zorana Mušiča. Na ogled bo postavila 24 risb, ki so jih julija 2017 našli v tržaškem arhivu Vsedržavnega združenja partizanov Italije (Anpi). Gre za risbe, ki so bile do tedaj strokovni javnosti neznane, prvič pa so bile postavljene na ogled nekaj mesecev kasneje (januarja 2018) v tržaškem muzeju Revoltella – razstava je nosila naslov Osteklenele oči. Partizansko združenje se je namreč odločilo, da Mušičeve risbe – vse na taboriščno tematiko – za 50 let posodi mestnemu muzeju, da bi bile tako na razpolago čim širši javnosti in tudi skrbno varovane. Ravno na muzej Revoletella se je sedaj obrnilo vodstvo Moderne galerije s prošnjo, da jim risbe posodi za razstavo, ki naj bi bila okvirno na ogled od novembra letos do februarja 2020.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.