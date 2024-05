Muzej sodobne mode ob nedeljah zastonj

Zakaj ne bi poletne nedelje preživeli v muzeju? Pa še zastonj je!

V prvem muzeju sodobne mode v Italiji, ki pod imenom ITSArcademy domuje v Ulici Cassa di risparmio 10 v Trstu, bodo poletne nedelje živahne, saj so se odločili, da na stežaj odprejo vrata najširšemu krogu obiskovalcev. Ob nedeljah – začeli bodo 2. junija – bo muzej odprt od 10. do 20. ure, ob vstopu vanj pa ne bo treba poravnati običajne vstopnine. Prav tako ne bo treba seči v žep za udeležbo na enem od vodenih ogledov: vsako nedeljo so predvideni trije, ob 11. in 16. uri v italijanskem jeziku, ob 14.30 pa v angleščini. Prav tako zastonj bo tudi izposoja avdiovodnikov. Vstopnic za nedeljske brezplačne oglede ni mogoče rezervirati po spletu, na voljo so izključno pri muzejski blagajni.

Muzej ITSArcademy je nastal kot naravno nadaljevanje uspešnega tržaškega modnega tekmovanja ITSContest, na katerem se vsako leto predstavijo izbrani še ne uveljavljeni kreatorji in kreatorke. V četrtem nadstropju palače nekdanje Tržaške hranilnice (Cassa di risparmio) so tako na ogled izbrane obleke, modni dodatki, nakit, fotografije in vse, kar so mladi kreativci predstavili na dosedanjih enaindvajsetih izvedbah tekmovanja, ki si ga je zamislila Barbara Franchin. Arhiv modnega muzeja šteje tako okrog 15.000 predmetov.

Trenutno si je mogoče v muzeju ogledati dve začasni razstavi. Born to create (Rojeni za ustvarjanje) ponuja vpogled v ustvarjalnost lanskih finalistov tekmovanja ITS. Le molte vite di un abito (Številna življenja oblačila) pa obiskovalce sooči z različnimi vlogami, ki jih lahko ista obleka odigra v različnih kontekstih. Na primer, če se v njej sprehajata modni muzi Charlotte Rampling in Tilda Swinton. Pod razstavo se podpisujeta kurator Olivier Saillard in filozof Emanuele Coccia, predvideva pa tudi sekcijo Ljubljena obleka, v kateri so na ogled najljubša oblačila nekaterih Tržačanov.