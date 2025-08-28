Na gradbišču odmev vojne in nova ljubezen

Potem ko se je na Lidu včeraj začela 82. beneška Mostra, v filmske dvorane danes prihaja delo, ki je na majskem festivalu v Cannesu prepričalo kritike in hkrati ganilo publiko. Film Enzo je rezultat štiriročnega sodelovanja med Laurentom Cantetom in Robinom Campillom; to pa zato, ker je Campillo vzel v svoje roke scenarij pred letom dni umrlega prijatelja Canteta. Pokojni avtor je slovel kot francoski Ken Loach, saj se je do smrti ukvarjal s socialno občutljivimi temami in v svojih filmih vselej našel prostor za tiste, ki živijo na robu.

Tako je tudi z Enzom, šestnajstletnikom, doma v mestecu La Ciotat na Azurni obali, ki se med šolanjem na liceju kljub dobrim študijskim rezultatom odloči, da bo opustil šolanje in se preizkusil kot zidar v obrtniškem poklicu. Sin premožne družine izbere povsem različno pot od tiste, ki sta si jo zanj zamislila oče arhitekt in mama inženirka. Predvsem pa se odpove udobju, v katerem je zrasel v čudoviti vili s pogledom na morje.

Enzo se po novem vsak dan poda na gradbišče, kjer ne pokaže posebne nadarjenosti za poklic, a mu je ta všeč predvsem zato, ker tam spozna starejšega kolego Vlada, vojnega ukrajinskega pribežnika, v katerega se zaljubi. Prav Vlad in njegov prijatelj Miroslav mu približata vojno dogajanje, iz katerega sta pobegnila, a kamor se morata v kratkem tudi vrniti, saj so ju iz Kijeva vpoklicali v vojsko. Enzo se tako iz dneva v dan sooča z realnostjo in težavami, o katerih je do takrat bolj malo vedel, kar ga zelo zbega. Odtuji se tudi od brata Victorja, zelo pridnega študenta, ki je pravkar izvedel, da so ga sprejeli na pariško Sorbono, kar je seveda staršem v velik ponos.

Med praznovanjem na vrtu vile, ki sta ga starša organizirala, da bi proslavila Victorjev uspeh, Enzo obelodani svoje malodušje in tako pokvari sproščeno bratovo praznovanje.

Štiriročno delo uspe učinkoviti strniti umetniške značilnosti obeh režiserjev – počasni, razmišljujoči slog Laurenta Canteta ter zelo ekspresivni, fizični pristop Robina Campilla.

V vlogi očeta Paola igra eden trenutno najbolj priljubljenih italijanskih igralcev, in sicer Pierfrancesco Favino.

Enzo

Država: Francija, 2025

Režija: Robin Campillo in Laurent Cantet

Igrajo: Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Elodie Bouchez in Philippe Petit