Victoria Swarovski – od tržaškega oltarja do Pesmi Evrovizije

Na Dunaju je v polnem teku festival Pesem Evrovizije, ki bo – ob raznih bojkotih zaradi sodelovanja Izraela (med manjkajočimi državami je tudi Slovenija) – svoj vrhunec doživel v soboto zvečer. Ker je letošnji gostitelj Avstrija, je čast vodenja te izjemno gledane glasbene prireditve pripadla znanima televizijskima obrazoma iz te alpske države. To sta Victoria Swarovski, pevka in dedinja slavne družine ter blagovne znamke bleščečih kristalov, in Michael Ostrowski.

Plavolasa Victoria, njena starša sta Alexandra in Paul Swarovski, se je pred devetimi leti v velikem slogu pojavila v Trstu. Junija leta 2017 se je namreč v stolnici sv. Justa pri 24 letih poročila s 17 let starejšim nepremičninarjem Wernerjem Mürzem, pri čemer so organizatorji za 250 svatov zasedli celo sesljansko naselje Portopiccolo, kjer so praznovali »ohcet«. Nevesta je nosila obleko, vredno 890 tisoč evrov, s 500 tisoč kristali »družinskega podjetja«. Po vsem tem blišču se je par kmalu razšel, leta 2023 je prišla v javnost novica o razvezi. Victoria Swarovski je v Avstriji in Nemčiji znana kot pevka, letos pa se je pred Evrovizijo posvetila še eni svoji strasti: sodelovala je na reliju Dakar.