Na nocojšnji državni proslavi podelitev najvišjih priznanj na področju umetnosti

Nocoj, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, bo ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani državna proslava, na kateri bodo slovesno podeljena najvišja slovenska priznanja za dosežke na področju umetnosti - Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada. Prešernovi nagradi bosta letos prejela koreografinja in plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša Janez Mächtig, nagrade Prešernovega sklada pa skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Umetniški program, avtorstvo katerega podpisuje Dragan Živadinov skupaj z Dunjo Zupančič in Aljošo Živadinovom Zupančičem, bo posvečen Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi. Prireditev bo v neposrednem prenosu mogoče spremljati na 1. programu Televizije Slovenije in kanalu RAI 3/bis, na 1. in 3. programu Radia Slovenija ter spletnem portalu RTV Slovenija.