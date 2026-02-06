Psihedelični rok v hipijevskem ozračju

Angleški psihedelični rokerji Kula Shaker se po samih dveh letih ponovno vračajo na mednarodno glasbeno sceno z novim materialom. Potem ko so leta 2024 izdali album Natural Magick, je sedaj na vrsti nova glasba s ploščo Wormslayer.

Skupino Kula Shaker so leta 1993 ustanovili pevec in kitarist Crispian Mills, basist Alonza Bevan, pianist Jay Darlington in bobnar Paul Winterhart. Takoj so se odločili za psihedelični rok iz sedemdesetih let s posebnim poudarkom na indijskih glasbilih. Leta 1996 je bend podpisal pogodbo z glasbeno založbo Columbia Records in izdal svoj prvenec K, v kratkem pa prodal več kot dva milijona izvodov. Kula Shaker so takrat takoj zasloveli na svetovni ravni in začeli z dolgo serijo glasbenih turnej. Po prvencu K, ki je prejel kar nekaj mednarodnih glasbenih nagrad, je prišla na vrsto nova plošča Peasants, Pigs & Astronauts, ki pa si ni zaslužila tako pozitivnih glasbenih kritik kot prva. V bendu je namreč zaškripalo, med člani je prišlo do glasbenega nesoglasja, kar je privedlo tudi do trenj z glasbeno založbo. Pri novem albumu se je seveda vse to poznalo. Razočarani fantje so leta 1999 skupino razpustili in raje začeli samostojne glasbene kariere. Nekaj let kasneje se je bend bolj za šalo kot zares spet spravil v glasbeni studio in izdal novo ploščo Strangefolk. Kula Shaker so tako ponovno zaživeli, zamenjali so le pianista Jaya Darlingtona. Ta je kariero nadaljeval najprej v slavnem brit pop bendu Oasis, nato pa še v projektu Liama Gallagherja Beady Eye.

Kula Shaker so si nato po ploščku Pilgrims Progress iz leta 2010 spet vzeli daljšo pavzo in se leta 2016 vrnili z dobrim ploščkom K 2.0.

Leta 2022 je nato zagledal luč album 1st Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs, že dve leti kasneje pa izreden plošček Natural Magick, s katerim se je bend vrnil k soundu iz prvenca K, to je prijetnemu pop roku z dodatkom indijskih ritmov in melodij, hammond klaviatur ter elektronskih efektov.

Po več kot dvajsetih letih se je v skupino vrnil tudi klaviaturist Darlington in odločilno pripomogel k uspehu prejšnje plošče ter ravno tako tudi nove Wormslayer, ki je izšla prejšnji teden. Album so tokrat izdali s svojo založbo Strange F.O.L.K. Records. V njem imamo enajst komadov za malo več kot petinštirideset minut glasbe. Glasbena formula je vedno ista: odlični psihedelični rok, ki se očitno navdihuje po glasbi iz šestdesetih in sedemdesetih let. V pesmih lahko razberemo vplive bendov, kot so Pink Floyd, Jefferson Airplane, a tudi The Doors, Bob Dylan in Tom Patty. Hipijsko in rokersko vzdušje, ki pride na dan tudi na njihovih nastopih v živo. Bend se ravno te dni odpravlja na evropsko turnejo, na kateri bo predstavil nove komade. Poiščite si vam najbližji koncert, ne bo vam žal!

Wormslayer

Kula Shaker

Psihedelični pop rok

Strange F.O.L.K. Records, 2026