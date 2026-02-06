SSG bo obiskala begunska Pepelka

V veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu bo jutri ob 17. uri čas za družinski abonma Slovenskega stalnega gledališča. V goste prihaja Slovensko mladinsko gledališče s Prepelko. Francosko pravljico Pepelka o emancipaciji revnega dekleta, ki postane iz dneva v dan princeska, je priredil in posodobil Andrej Rozman Roza, režijo je podpisal Vito Taufer. Prepelka (Irena Yebuah Tiran) je v tej zgodbi ilegalna begunka. Predstava govori o pravici do sanj, dobroti, altruizmu. V predstavi nastopajo znani obrazi slovenske gledališke scene, kot sta Mojca Partljič v vlogi mačehe in Matej Zemljič kot plesalec in agent.

Rozmanove songe je uglasbil Aleksander Pešut, kostume pa ustvaril Alan Hranitelj.