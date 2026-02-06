Prešernova rojstna hiša vabi s prenovljeno podobo

Rojstna hiša Franceta Prešerna v Vrbi je zaživela z novo podobo. Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes dopoldne odprla obnovljene prostore. Prve obiskovalce in obiskovalke bo sicer simbolno sprejela v nedeljo, na slovenski kulturni praznik. Ob njej bo v rekonstruiranem gospodarskem poslopju deloval tudi interpretacijski center. Slednji bo sicer svoja vrata nato odprl šele, ko bodo urejene podrobnosti upravljanja tudi tega objekta.

Skok v 21. stoletje

Tamkajšnja žirovniška občina si je dolgo prizadevala za pravo ureditev območja. Z ministrstvom za kulturo je leta 2019 vendarle uspela odkupiti poslopje. Prenova je stekla junija 2024. Ministrica, Vrečko je prepričana, da so uspešno posodobili Prešernovo Vrbo za 21. stoletje. Prešernova rojstna hiša je bila zaradi prenove leto in pol zaprta. Konservatorsko so obnovili predmete, pri postavitvi pa so se držali prvotne razstave, kot si jo je leta 1939 ob odprtju spominske hiše zamislil Fran Saleški Finžgar

EU je prispevala glavnino sredstev za 2,9 milijona evrov vredno investicijo v Vrbi, in sicer preko načrta za okrevanje in odpornost. Iz istega mehanizma prihajajo tudi sredstva za rekonstrukcijo stanovanjske hiše na naslovu Vrba 1. 1,2 milijona evrov vredna dela so že stekla in bodo končana junija, v objektu pa bodo gostinski lokal, galerija in prostor za umetnike, ki bodo v Vrbi iskali svojo muzo. Prešernovo rojstno hišo letno obišče od 19.000 do 20.000 obiskovalcev.