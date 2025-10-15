Na portoroškem festivalu letos 101 slovenski film

Festival slovenskega filma (FSF) Portorož bo v 28. izdaji potekal od 21. do 26. oktobra. Tudi letos bo ponudil pregled izbrane slovenske filmske produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov vseh dolžin. Skupaj bodo prikazali 101 film, strokovni program bo ponudil niz pogovorov, predstavitev in delavnic. V tekmovalni program se je uvrstilo 69 filmov. Med tem je tudi celovečerni dokumentarec Ne pozabi me / Non ti scordar di me Goričanke Anje Medved.

Nicoletta Romeo, »prijateljica slovenskega filma«

Tekmovalo pa bo tudi še nekaj drugih filmov iz Primorske, med njimi kratki igrano-dokumentarni Navadna hruška Gregorja Božiča, kratki dokumentarni (Ne)vidni zidovi Giulia De Paolisa, ki je nastal v produkciji Kinoateljeja, ter kratki animirani Vsemir - Meja na mirenskem pokopališču režiserjev Damirja Grbanovića in Lee Vučko. Naziv »prijateljice slovenskega filma«, častne gostje, ki jo veže tesna vez bodisi s slovensko publiko bodisi s slovensko filmsko produkcijo, letos nosi Nicoletta Romeo, programska direktorica Tržaškega filmskega festivala.