Na ves glas: Vojna navdihnila temačne skladbe

O Ukrajini in vojni, ki tam razsaja, v zadnjih letih veliko beremo. K sreči pa prihajajo z vzhoda tudi dobre novice. Tokrat bomo na primer postavili v ospredje nov plošček Songs To Sun tamkajšnjega benda Stoned Jesus.

Stoned Jesus so danes uveljavljena skupina na ev ropski rok sceni. Glasbeni projekt je nastal v Kijevu leta 2009. Takrat se je pevec in kitarist Igor Sidorenko odločil, da bo svojo ljubezen do Black Sabbathov uglasbil in res, že leto kasneje je zagle dal luč prvenec First Communion. Leta 2012 je prišel na vrsto odlični Seven Thunders Roar, ki je presenetil marsikaterega glasbenega kritika. Z vnetim koncertiranjem se je bend pred stavil širši publiki in si v nekaj letih nabral kar nekaj oboževalcev. V albumu smo imeli tako trše, doom komade, kot pa tudi daljše, stoner in desert rok koračnice.

V naslednjih letih je bend izdal še nekaj krajših plošč, leta 2015 album The Harvest, nato pa podpisal pogodbo z avstrijskim velikanom Napalm Records. Sledila je plošča Pilgrims, ki je delno opustila stoner začetke in se še bolj osredotočila na progresivni rok. Kmalu po izidu albuma se je skupina takoj lotila novih komadov, nato pa je tudi njej svetovna pandemija prekrižala načrte. Snemanje je zato trajalo več časa, skupina pa se je med drugim tudi odločila za »korak nazaj« in sprejela ponudbo manjše francoske založbe Season Of Mist. Leta 2023 je končno zagledal luč nov album Father Light, nekoliko bolj temačen od prejšnjih. Sidorenko in njegovi so ploščo promovirali s številnimi koncerti, nato pa se je zaradi vojne vse ustavilo. Bobnar je moral na fronto, preostala člana sta nekaj časa zdržala v Ukrajini, nato pa se zatekla v Nemčijo.

Glasbeni projekt se je tako v zadnjih letih spremenil. Od ustanovnih članov je ostal le Sidorenko, ob njem pa sta danes še basist Andrew Rodin in bobnar Jurij Kononov. Z novim elanom se je trojica odločila, da bo v naslednjih letih izdala trilogijo. Prvi del nosi naslov Songs To Sun, izšel je pred nekaj tedni. Album ima šest komadov za približno štirideset minut glasbe. V prvo poglavje trilogije so fantje spravili bolj »heavy« skladbe, tudi tematike so temu prilagojene. »V tem prvem delu se v prenesenem smislu ukvarjamo s tematikami, kot so izguba tal pod nogami, potapljanje v živem pesku, občutek potrtosti in nestabilnosti. Vsi ti občutki pa so seveda povezani z dejstvom, da smo vsi trije Ukrajinci in smo se morali izseliti iz naše matične domovine,» je v nekem intervjuju povedal Sidorenko.

V albumu imamo veliko progresivnega roka, a tudi kar nekaj zanimivih, trdih kitarskih rifov. Kljub vsemu so Stoned Jesus še vedno v formi.

Songs To Sun

Stoned Jesus

Progresivni rok

Season of Mist, 2025